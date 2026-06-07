قرار شبانه نود و نهم در رشت؛ از بدرقه تا لباس رزمی که ماندگار شد

ابوالفضل لطفی، فرزند شهید وحید لطفی از شهدای ناوشکن دنا، در نود و نهمین قرار شبانه و با حضور در قرارگاه رسانه ای شهید نائینی با روایت آخرین وداع با پدر اظهار کرد: روزی که پدرم قصد رفتن به مأموریت را داشت، خودم تا سوار شدن به اتوبوس همراهیش کردم. آن روز باران می‌بارید، با چتر بردمش که خیس نشود.

وی افزود: پدرم گفت امثال کسانی که مثل من بروند و جانشان را کف دستشان بگذارند، کم است اما تو هم باید راه مرا حتماً ادامه بدهی و اگر برنگشتم، کسی باش که چشم امیدم را کور نکند و جای خالی ام را در نیروی دریایی پر کند.

این فرزند شهید با اشاره به آخرین تماس پدرش تصریح کرد: آخرین تماس پدرم ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ بود. گفت رزمایشمان در سریلانکا و هند تمام شده و داریم برمی‌گردیم به سمت ایران. گفت سوغاتی‌هایتان را خریدم، تا دو سه روز قبل عید با عیدیام می‌آیم پیشتان. همانجا تماس قطع شد.

لطفی ادامه داد: ۱۶ اسفند ساعت ۷ صبح از پادگان بندرعباس با ما تماس گرفتند. من گوشی را جواب دادم. پس از گرفتن مشخصات پدرم، گفتند باید حتماً به مادرتان خبر بدهیم. آنقدر اصرار کردم تا بالاخره گفتند پدرتان به فیض شهادت رسید.

وی با بیان اینکه در آن لحظه معنی صحبت‌های پدر را فهمید، خاطرنشان کرد: آنجا فهمیدم پدرم این همه نصیحت می‌کرد چون خبر داشت قرار است اتفاقی بیفتد. انگار می‌دانست که خبر شهادتش به ما می‌رسد.

گفتنی است؛ شهید وحید لطفی از شهدای ناو جماران در جنگ رمضان به شهادت رسید و ابوالفضل لطفی امروز لباس پدر را پوشیده و راه او را ادامه داده است.