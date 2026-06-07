https://mehrnews.com/x3cgnc ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ کد مطلب 6853296 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ شکوه حضور مردم اراک در نود و نهمین شب حماسه و مقاومت اراک- در این ویدئو شکوه حضور مردم اراک در نود و نهمین شب حماسه و مقاومت را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6853296 کپی شد مطالب مرتبط حضور پرشور مردم محلات در نود و هشتمین شب حماسه و مقاومت اجتماع حماسی مردم ساوه در نود و هشتمین شب لبیک به فرمان رهبری اجتماع پرشور مردم شازند در نود و هشتمین شب حمایت از ولایت فقیه قرار شبانه نود و نهم در رشت؛ از بدرقه تا لباس رزمی که ماندگار شد برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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