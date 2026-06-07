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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸

شکوه حضور مردم اراک در نود و نهمین شب حماسه و مقاومت

شکوه حضور مردم اراک در نود و نهمین شب حماسه و مقاومت

اراک- در این ویدئو شکوه حضور مردم اراک در نود و نهمین شب حماسه و مقاومت را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6853296

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