https://mehrnews.com/x3cgQP ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۸ کد مطلب 6854453 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۸ یکصدمین قرار عاشقی مردم دیار آفتاب اراک- در این ویدئو یکصدمین قرار عاشقی مردم دیار آفتاب را در دفاع از انقلاب و رهبری ملاحظه می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6854453 کپی شد مطالب مرتبط حماسهسازی محلاتیها در نود و نهمین شب مقاومت شب نود و نهم از اقتدار حضور مردم در شهرستان خمین طنین اللهاکبر ساوجیها در نود و نهمین شب بیعت با رهبر انقلاب صدمین شب ایستادگی؛ طنین شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در قروه قزوین در صدمین شب؛ حماسه حضور مردمی سهرقمی شد برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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