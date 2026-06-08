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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۸

یکصدمین قرار عاشقی مردم دیار آفتاب

یکصدمین قرار عاشقی مردم دیار آفتاب

اراک- در این ویدئو یکصدمین قرار عاشقی مردم دیار آفتاب را در دفاع از انقلاب و رهبری ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6854453

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