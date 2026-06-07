https://mehrnews.com/x3cfXx ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۵۰ کد مطلب 6852332 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۵۰ اجتماع حماسی مردم ساوه در نود و هشتمین شب لبیک به فرمان رهبری ساوه- در این ویدئو اجتماع حماسی مردم ساوه در نود و هشتمین شب لبیک به فرمان رهبری را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6852332 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع پرشور مردم شازند در نود و هشتمین شب حمایت از ولایت فقیه میدانداری مردم خمین در نود و هشتمین شب قرار عاشقی حضور مردم اراک در بیعت با رهبر معظم انقلاب به ایستگاه نود و هشتم رسید برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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