https://mehrnews.com/x3cgr6 ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۲ کد مطلب 6853438 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۲ نود و هشتمین شب دلدادگی در زاهدان زاهدان- مردم شهر زاهدان در نود و هشتمین شب از شهادت قائد امت اجتماع باشکوهی را برگزار کردند. دریافت 15 MB کد مطلب 6853438 کپی شد مطالب مرتبط نود و هفتمین حماسه حضور مردم زاهدان در دفاع از میهن وانقلاب قزوین در نودونهمین شب؛ حضور مردم به آستانه صدمین شب رسید جابجایی بیش از ۷۰۰ هزار تن کالا از مرزهای شمال سیستان و بلوچستان پرداخت ۱۲۸۰۸ میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن در سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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