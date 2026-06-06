https://mehrnews.com/x3cfWj ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹ کد مطلب 6852272 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹ نود و هفتمین حماسه حضور مردم زاهدان در دفاع از میهن وانقلاب زاهدان - با گذشت نود و هفت شب از شهادت قائد امت، مردم زاهدان همچنان در خیابان ها حضور دارند. دریافت 38 MB کد مطلب 6852272 کپی شد مطالب مرتبط دستگیری عاملان تیراندازی در خاش جابجایی بیش از ۷۰۰ هزار تن کالا از مرزهای شمال سیستان و بلوچستان ظرفیت جوجهریزی در زاهدان با جذب سرمایهگذار بخش خصوصی افزایش مییابد ثبت نام حوزههای علمیه خواهران برای سال تحصیلی جدید آغاز شد برچسبها زاهدان رهبر شهید تجمع مردمی
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