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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹

نود و هفتمین حماسه حضور مردم زاهدان در دفاع از میهن وانقلاب

نود و هفتمین حماسه حضور مردم زاهدان در دفاع از میهن وانقلاب

زاهدان - با گذشت نود و هفت شب از شهادت قائد امت، مردم زاهدان همچنان در خیابان ها حضور دارند.

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کد مطلب 6852272

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