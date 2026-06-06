جابجایی بیش از ۷۰۰ هزار تن کالا از مرزهای شمال سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام مبارکی با اشاره به نقش استراتژیک پایانه های مرزی شمال استان در تأمین نیازهای اساسی کشور، از جابجایی ۷۰۵ هزار و ۴۴۳تن کالا از طریق پایانه‌های مرزی میلک و میرجاوه طی دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد که این میزان حاکی از افزایش ۵۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان گفت: در دو ماهه نخست سالجاری ، مجموعاً ۷۰۵ هزار و ۴۴۳ تن کالا توسط ۲۸ هزار و ۱۷۶ دستگاه کامیون از پایانه‌های مرزی استان جابجا شده است.

وی اظهار کرد: از این میزان جابجایی ۴۵۰ هزار و ۵۷۰ تن کالا،مربوط به پایانه مرزی میرجاوه و ۲۵۴ هزار و ۸۷۳ تن کالا مربوط به پایانه مرزی میلک بوده است.

مبارکی بیان کرد: از این میزان جابجای کالا،۱۹۶ هزار و ۱۵۸ تن صادرات،۵۶ هزار و ۴۱۰ تن واردات و ۴۵۲ هزار و ۸۷۵ تن به ترانزیت کالا از این پایانه های مرزی اختصاص داشته است.

وی میزان تردد روزانه از این پایانه های مرزی را بیش از ۷۰۰ دستگاه کامیون اعلام کرد و خاطر نشان کرد: این میزان تردد، نشان از حجم بالای بارگیری و تخلیه در این مرزها دارد و این پایانه‌ها نه تنها دروازه‌های ورود کالا هستند، بلکه به دلیل جابجایی حجم گسترده‌ای از کالاهای اساسی، نقشی مستقیم در پایداری امنیت غذایی و اقتصادی کشور ایفا می‌کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت استراتژیک مرزهای میلک و میرجاوه به عنوان قطب‌های تجاری منطقه، این اداره‌کل با تمرکز بر تسهیل تردد و ارتقای زیرساخت‌های جاده‌ای در مسیرهای منتهی به این پایانه‌ها، تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا ضمن مدیریت هوشمندانه این حجم از تردد، سرعت و ایمنی جابجایی کالاها را به حداکثر برساند.