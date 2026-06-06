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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

جابجایی بیش از ۷۰۰ هزار تن کالا از مرزهای شمال سیستان و بلوچستان

جابجایی بیش از ۷۰۰ هزار تن کالا از مرزهای شمال سیستان و بلوچستان

زاهدان- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از جابه‌جایی بیش از ۷۰۰ هزارتن کالا از پایانه های مرزی شمال استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام مبارکی با اشاره به نقش استراتژیک پایانه های مرزی شمال استان در تأمین نیازهای اساسی کشور، از جابجایی ۷۰۵ هزار و ۴۴۳تن کالا از طریق پایانه‌های مرزی میلک و میرجاوه طی دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد که این میزان حاکی از افزایش ۵۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان گفت: در دو ماهه نخست سالجاری ، مجموعاً ۷۰۵ هزار و ۴۴۳ تن کالا توسط ۲۸ هزار و ۱۷۶ دستگاه کامیون از پایانه‌های مرزی استان جابجا شده است.

وی اظهار کرد: از این میزان جابجایی ۴۵۰ هزار و ۵۷۰ تن کالا،مربوط به پایانه مرزی میرجاوه و ۲۵۴ هزار و ۸۷۳ تن کالا مربوط به پایانه مرزی میلک بوده است.

مبارکی بیان کرد: از این میزان جابجای کالا،۱۹۶ هزار و ۱۵۸ تن صادرات،۵۶ هزار و ۴۱۰ تن واردات و ۴۵۲ هزار و ۸۷۵ تن به ترانزیت کالا از این پایانه های مرزی اختصاص داشته است.

وی میزان تردد روزانه از این پایانه های مرزی را بیش از ۷۰۰ دستگاه کامیون اعلام کرد و خاطر نشان کرد: این میزان تردد، نشان از حجم بالای بارگیری و تخلیه در این مرزها دارد و این پایانه‌ها نه تنها دروازه‌های ورود کالا هستند، بلکه به دلیل جابجایی حجم گسترده‌ای از کالاهای اساسی، نقشی مستقیم در پایداری امنیت غذایی و اقتصادی کشور ایفا می‌کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت استراتژیک مرزهای میلک و میرجاوه به عنوان قطب‌های تجاری منطقه، این اداره‌کل با تمرکز بر تسهیل تردد و ارتقای زیرساخت‌های جاده‌ای در مسیرهای منتهی به این پایانه‌ها، تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا ضمن مدیریت هوشمندانه این حجم از تردد، سرعت و ایمنی جابجایی کالاها را به حداکثر برساند.

کد مطلب 6851766

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