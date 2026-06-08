پاشینیان مدعی پیروزی حزب خود درانتخابات پارلمانی ارمنستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکول پاشینیان نخستوزیر ارمنستان اعلام کرد حزب متبوعش موسوم به «قرارداد مدنی» در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی دست یافته و قادر خواهد بود بدون تشکیل ائتلاف، دولت آینده را تشکیل دهد.
پاشینیان بامداد دوشنبه در نشست خبری با اشاره به نتایج انتخابات پارلمانی که هفتم ژوئن برگزار شد، گفت حزب قرارداد مدنی توانسته اکثریت آرا را به دست آورد و بهتنهایی اداره دولت را بر عهده بگیرد.
بر اساس دادههای اولیه کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان و پس از شمارش حدود ۲۵ درصد آرا، حزب قرارداد مدنی با کسب حدود ۵۴.۶ درصد آرا در صدر قرار گرفته است. پس از آن ائتلاف «ارمنستان قوی» به رهبری ساموئل کاراپتیان با حدود ۲۲ درصد و ائتلاف «ارمنستان» به رهبری رابرت کوچاریان رئیسجمهور پیشین این کشور با حدود ۸.۷ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
در همین حال ، برخی جریانهای مخالف دولت نسبت به روند برگزاری انتخابات انتقاد کرده و از وقوع تخلفات احتمالی سخن گفتهاند.
برخی نمایندگان اپوزیسیون مدعی شدهاند مواردی از ثبتنام گروهی رأیدهندگان در یک نشانی و همچنین بازداشت برخی هواداران مخالفان رخ داده است.
طبق اعلام منابع رسمی، در مجموع بیش از یک میلیون و ۴۷۰ هزار نفر در این انتخابات شرکت کردهاند که میزان مشارکت حدود ۵۹ درصد گزارش شده است.
بر اساس قانون انتخابات ارمنستان، در صورتی که هیچ حزبی نتواند بیش از ۵۰ درصد آرا را کسب کند، دور دوم انتخابات میان دو حزب اول برگزار خواهد شد؛ با این حال نتایج اولیه حاکی از پیشتازی حزب حاکم در این رقابت است.
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