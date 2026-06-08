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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۳۴

بامداد دوشنبه نقطه‌ای در نجف‌آباد مورد حمله قرار گرفت

بامداد دوشنبه نقطه‌ای در نجف‌آباد مورد حمله قرار گرفت

اصفهان - معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان از هدف حمله قرار گرفتن نقطه‌ای در نجف آباد در بامداد دوشنبه توسط رژیم صهیونسیتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صالحی، معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان اظهار کرد: بامداد امروز دوشنبه نقطه‌ای در شهر نجف آباد مورد تجاوز رژیم صهیونی قرار گرفت.

وی ادامه داد: از تلفات جانی گزارش نشده است.

اطلاع تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6853490

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