به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صالحی، معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان اظهار کرد: بامداد امروز دوشنبه نقطه‌ای در شهر نجف آباد مورد تجاوز رژیم صهیونی قرار گرفت.

وی ادامه داد: از تلفات جانی گزارش نشده است.

اطلاع تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.