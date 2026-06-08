موکب «محبان حضرت رقیه(س)» پای کار خدمت رسانی در تجمعات شبانه

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت ۱۰۰ روز از آغاز حوادث و تجمعات مردمی در میدان‌های ایستادگی، موکب مردمی محبان حضرت رقیه(س) در بیرجند همچنان با استواری به وظیفه خود در خدمت‌رسانی به مردم ادامه می‌دهد. این موکب که فعالیت خود را از نخستین شب‌های حمله دشمن آغاز کرد، اکنون به یکی از نقاط تکیه مردم در مسیر مقاومت و خدمت به زائران تبدیل شده است.

حسن محروم، مسئول موکب مردمی محبان حضرت رقیه(س) در بیرجند در گفتگو با خبرنگار مهر، با یادآوری نیت خالصانه از آغاز به کار، اظهار داشت: موکب ما فعالیت خود را از روز سوم جنگ آغاز کرد.

وی ادامه داد: هدف ما از برپایی موکب حضور در کنار مردم و خدمت به آن‌ها در سخت‌ترین لحظات بود و در این ۱۰۰ شب چای، دمنوش، شربت و نان گرم بین مردم توزیع کردیم و خرسندیم که روزهای سخت جنگ در کنار هم وطنانمان بودیم.

محروم با اشاره به پیوند میان این فعالیت‌ها و سنت‌های بزرگ مذهبی افزود: حضور مردم در این میدان برای ما بسیار شیرین و الهام‌بخش است و ما شاهد هستیم که هر شب، جمعیت نسبت به شب قبل پرشورتر و با اراده‌تر می‌شود.

مسئول موکب مردمی محبان حضرت رقیه(س) گفت: برنامه‌های ما در ایام محرم در همین مکان ادامه خواهد داشت و این خدمت‌رسانی در واقع مقدمه‌ای برای حضور ما در مسیر اربعین، در جاده‌های نجف اشرف و و مسیر طریق العلما است.

محروم با اشاره به ایتکه ما با فرمان رهبری، تا آخرین لحظه در مسیر خدمت به زائران و مردم خواهیم بود. ، تأکید کرد: همه هزینه های ما از محل جمع آوری کمک های مردمی تأمین می شود.

مسئول موکب مردمی محبان حضرت رقیه(س) بیان کرد: البته این را در نظر بگیریم که با توجه به شرایط اقتصادی نمی توان از مردم انتظار داشت که هر شب کمک داشته باشند و به ویژه اینکه تقریبا مردم ثابتی هر شب به میدان می آیند.

وی افزود: با وجود اینکه تمام تلاش خود را می‌کنیم، اما با توجه به وضعیت معیشتی مردم، جمع‌آوری این مبالغ بسیار سخت است و گاهی خادمان مجبورند از جیب شخصی خود برای ادامه‌ی این مسیر هزینه کنند.

مسئول موکب مردمی محبان حضرت رقیه(س) بیرجند با تأکید بر اینکه مسئولان باید قدر این مردم را بدانند، یادآور شد: در روزهای ابتدایی از مسئولان برای تأمین شکر و آرد کمک خواستیم که هنوز محقق نشده است.