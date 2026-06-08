به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این توافقنامهها طی سفر «جنسن هوانگ»، مدیر ارشد اجرایی انویدیا، به کره جنوبی امضا شده است. انویدیا و شرکایش، از جمله SK Hynix و شرکت Doosan، ارزش این معاملات را اعلام نکردند.
SK Hynix، دومین گروه تولیدی بزرگ خانوادگی در کره جنوبی، اعلام کرده که زیرمجموعههایش یعنی SK Hynix و SK Telecom نیز با انویدیا توافق کردهاند. SK Hynix و انویدیا اظهار داشتند که این توافق سبب میشود ذخیره تراشه با برنامههای انویدیا که به حوزههای رباتیک، رایانههای شخصی و ابررایانهها گسترش یافته، همگام بماند؛ این در حالی است که تراشهسازان حافظه برای همگام شدن با تقاضای ابزارها در تکاپو هستند.
SK Telecom اعلام کرد با استفاده از فناوری انویدیا یک ابر هوش مصنوعی در مقیاس گیگاوات در کره جنوبی خواهد ساخت و نخستین مرکز داده هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۷ آنلاین خواهد شد. انویدیا نیز اعلام کرد غول اینترنتی Naver و شرکت Doosan از فناوری آنها برای کمک به ساخت مراکز داده هوش مصنوعی استفاده خواهند کرد.
شرکت Doosan که در حال توسعه رباتها و تولید مواد مورد استفاده در قدرتمندترین تراشههای «بلکول» (Blackwell) انویدیا است، پیشبینی میکند راهحل انرژیاش در پلتفرمهای مرکز داده انویدیا به کار گرفته شود و از فناوری هوش مصنوعی فیزیکی این شرکت آمریکایی نیز بهره ببرد.
هوانگ پس از دیدار با «کو کوانگ-مو»، رئیس هیئتمدیره گروه الجی (LG)، اعلام کرد که انویدیا همچنین با این گروه در زمینه الکترونیک، سیستمهای مکانیکی و هوش مصنوعی برای رباتهای انساننما همکاری میکند.
هوانگ افزود که این دو نفر همچنین روی معماری مراکز داده آینده، از جمله خنککننده، تأمین برق و طراحی و ساخت کلی مراکز داده، کار میکنند.
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