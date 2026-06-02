انویدیا پلتفرم جدیدی برای توسعه روبات انسان نما ارائه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این شرکت از پلتفرم جدید طراحی مرجع ربات‌های انسان‌نما به نام «آیزاک گروت» رونمایی کرد که یک روبات انسان نمای «اچ ۲ پلاس» یونی تری، دستان پنج انگشتی «شارپا» و پردازشگر داخلی «جتسون تور» متعلق به انویدیا را ترکیب می کند.

این ابزارها با نرم افزار منبع باز و Gr۰۰t متعلق به انویدیا و مدل های طراحی شده برای کمک به محققان و توسعه دهندگان مرتبط هستند تا جریان توسعه روبات های انسان نما را سرعت ببخشد.

پلتفرم مذکور از یک روبات انسان نمای «اچ ۲» متعلق به یونی تری با ارتفاع شش فوت که ۱۵۰ پوند وزن و ۳۱ درجه آزادی حرکت دارد، استفاده می کند. مدل «اچ ۲» در وب سایت یونی تری ۲۹۹۰۰ دلار قیمت گذاری شده هرچند شرکت تنها رندرهای آن را نمایش داده است.

پلتفرم توسعه دهنده Gr۰۰t همچنین از نسخه روبات انسان نمای ارزان تر «جی ۱» نیز پشتیبانی می کند. انویدیا نخستین بار مدل Gr۰۰t N۱ را در ماه مارس رونمایی کرد.

این شاسی با دو دست لمسی پنج‌انگشتی ساخته شرکت «شارپا ویو» با ۲۲ درجه آزادی جفت شده و سیستم حسگر چندنمایی شامل یک دوربین استریو نصب‌شده روی سر، دوربین‌های مچی و سنجش اینرسی (لختی) است و در کنار آن سیستم کنترل تمام‌بدن با گشتاور بازو تا ۱۲۰ نیوتن‌متر (۸۸ فوت-پوند) روی آن نصب شده اند.

پلتفرم مذکور به پردازشگر داخلی Jetson AGX Thor T۵۰۰۰ و پردازشگر گرافیکی بلک ول انویدیا، ۱۲۸ گیگابایت حافظه یکپارچه داخلی مجهز شده است. یک باتری ۱۵ آمپرساعتی کمتر از یک کیلووات ساعت ظرفیت برای حدود سه ساعت فعالیت فراهم می کند.

در این ارائه هیچ روبات فیزیکی نمایش داده نشد، بلکه هوانگ این پلتفرم را به عنوان یک بستر باز توسعه روبات انسان نما معرفی کرد. شرکت مدعی است چند موسسه از حمله Ai۲، ETH Zurich، مرکز روباتیک استنفورد و دانشگاه «یو سی سن دیگو» از مرجع طراحی مذکور استفاده می کنند.