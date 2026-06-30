شکایت از سامسونگ و دو شرکت دیگر برای دستکاری تولید تراشه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، شرکت های سامسونگ الکترونیکس، SK Hynix و میکرون تکنولوژی که در کل ۹۵ درصد بازار جهانی DRAM را در اختیار دارند با یک شکایت دسته جمعی جدیدی در دادگاهی در ایالت کالیفرنیای آمریکا روبرو شده اند. این شرکت ها به محدودسازی عمدی تولید تراشه های کلیدیDRAM با وجود تقاضای زیاد در بخش تولید موبایل و رایانه متهم شده اند.

به گفته شاکیان که شامل افراد و همچنین کسب وکارهای کوچک می شود، این کمبود مصنوعی به رویدادی که «فاجعه حافظه RAM» مشهور شده است. قیمت های DRAM به میزان قابل توجهی افزایش یافته که در برخی موارد به چند صد درصد می رسد و فراتر از چیزی است که بتوان آن را با نیروهای معمول در یک بازار توصیف کرد.

این تاثیر هم اکنون به زندگی روزمره مصرف کنندگان رسیده است. اپل اخیرا قیمت رایانه های مک، آی پد و دیگر محصولاتش را افزایش داده و دلیل این امر را افزایش قیمت حافظه مرتبط با شکوفای هوش مصنوعی اعلام کرده است. دیگر سازندگان موبایل ورایانه نیز قیمت گذاری خود را اصلاح کرده اند یا عرضه محصولات را به تاخیر انداخته اند.

شکایت مذکور در ۲۵ ژوئن۲۰۲۶ میلادی ثبت شده و در آن ادعا شده شرکت های مذکور با تغییر ظرفیت تولید برای ساخت تراشه های حافظه با پهنای باند بالا (HBM)برای سرور های هوش مصنوعی که سود بیشتری دارند و از سوی دیگر امتناع از تولید DRAM های استاندارد، قوانین آنتی تراست را نقض کرده اند. این نخستین باری نیست که شرکت ها با چنین اتهاماتی روبرو شده اند. آنها در اوایل دهه ۲۰۰۰ پس از تحقیقاتی مشابه، میلیاردها دلار جریمه پرداخت کردند.