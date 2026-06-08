به گزارش خبرنگار مهر، حسین کریمی‌جاوید، صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان،‌از آغاز اجرای بزرگ‌ترین عملیات اکتشافی مرحله پی‌جویی تکمیلی در پهنه دیواندره استان کردستان خبر داد.

وی اظهار کرد: در چارچوب اجرای طرح تحول سه‌جانبه زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی، ۵۸ محدوده امیدبخش با مجموع مساحت یک‌هزار و ۲۹۰ کیلومتر مربع برای انجام عملیات تکمیل اکتشاف در مرحله پی‌جویی به طرح اکتشاف منطقه غرب کشور ابلاغ شده است.

کریمی‌جاوید با اشاره به ابعاد گسترده این پروژه افزود: در این مرحله، ۲۳۴ پروفیل اکتشافی، ۲ هزار و ۳۹۰ کیلومتر پیمایش صحرایی و برداشت ۶ هزار و ۶۲۰ نمونه معدنی انجام خواهد شد.

مجری طرح اکتشاف منطقه غرب کشور ادامه داد: همچنین تهیه ۶۵۰ کیلومتر مربع نقشه زمین‌شناسی در مقیاس یک بیست‌وپنج هزارم در دستور کار قرار دارد که می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های معدنی منطقه ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: طرح اکتشاف منطقه غرب کشور به عنوان مجری طرح‌های اکتشافی ایمیدرو و ایمپاسکو، مسئولیت اجرای برنامه‌های اکتشافی در استان‌های ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی و همدان را بر عهده دارد.