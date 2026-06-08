به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مولایی رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان شهرکرد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای عملیات گسترده ایمنسازی و زیباسازی در محورهای مواصلاتی این شهرستان، بهویژه مسیر شهرکرد به سفیددشت و سورشجان، شامل نصب تابلوهای انتظامی، تعویض گاردریلهای آسیبدیده، شانهسازی و جابجایی ماشینآلات سنگین خبر داد.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان شهرکرد، با اشاره به اقدامات اخیر این اداره در محورهای تحت پوشش، گفت: در راستای ارتقای ایمنی تردد و کاهش حوادث جادهای، عملیات نصب تابلو و علائم به منظور ایمنسازی تونل رخ انجام شده است.
وی افزود: در ادامه این اقدامات، عملیات تسطیح، ریگلاژ و بغلبندی جهت زیباسازی مسیر و نیز نصب تابلوهای انتظامی و اخطاری در محور شهرکرد به سفیددشت توسط پرسنل راهداری شهرستان به اجرا درآمده است.
مولایی با اشاره به فعالیتهای انجامشده در روزهای اخیر، تصریح کرد: نصب و تعویض گاردریلهای آسیبدیده به منظور ایمنسازی مسیر، پاکسازی سطح جاده، تسطیح و ریگلاژ، و جابجایی بیل مکانیکی از بروجن به شهرکرد از دیگر اقداماتی بوده که با جدیت دنبال شده است.
رئیس اداره راهداری شهرکرد همچنین از انجام عملیات خاکبرداری، خاکریزی و شانهسازی جهت ایمنسازی محور شهرکرد به سورشجان (بخش لاران) خبر داد و گفت: جابجایی گریدر از شهرکرد به هارونی نیز در همین راستا صورت گرفته است.
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