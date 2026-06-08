تشدید برخورد با شکار و فروش نوزادان حیات وحش در خراسان جنوبی

سعید ارشادی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود مشکل برداشت غیرقانونی نوزادان جانوران وحشی از زیستگاه‌های طبیعی، به خبرنگاران گفت: برخورد با شکار و فروش غیرقانونی نوزادان حیات وحش در استان تشدید می شود.

وی با بیان تشدید اقدامات کنترلی و برخورد قانونی با متخلفان در این زمینه، افزود: برداشت، خرید و فروش و نگهداری نوزادان جانوران وحشی توسط بعضی از افراد، چالش‌های جدی زیست‌محیطی را به دنبال دارد که نیاز به توجه و اقدام فوری در این خصوص دارد.

وی با اشاره به اینکه این که این موضوع را در دستور کار جدی این اداره کل قرار دارد، یاد آور شد: گشت و کنترل در زیستگاه‌های استان تشدید شده و با هرگونه تخلف در این زمینه قاطعانه برخورد خواهد شد.

ارشادی از عموم مردم استان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه خرید، فروش یا نگهداری جانوران وحشی، مراتب را به این اداره کل اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: حفاظت از تنوع زیستی خراسان جنوبی، وظیفه همگانی است و همکاری مردم در این زمینه نقش بسیار مهمی در موفقیت برنامه‌های حفاظتی خواهد داشت.