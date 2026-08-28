به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ابراهیمی جمعه‌شب در صد و هشتاد و یکمین شب اجتماعات مردم بیرجند در میدان مادر اظهار کرد: مردم ایران اسلامی ۱۸۱ شب است که با اجتماع در میادین، پای ایمان خود و پیروی از اهل بیت(ع) ایستاده‌اند.

وی تصریح کرد: ملت ایران با روی باز تمدن اسلامی را پذیرفتند و انقلاب اسلامی گل سرسبد تمدن اسلامی است.

معاون فرهنگی و تربیتی دانشگاه فرهنگیان کشور خاطرنشان کرد: تمدن ایرانی-اسلامی هرگز پادشاهان قاجار و پهلوی را نپذیرفت، اما رهبری امام خمینی(ره) و امام شهید را پذیرفت و امروز نیز گوش به فرمان آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای است.

ابراهیمی با اشاره به اینکه ملت ایران در ۹ اسفند با شهادت رهبر خود مواجه شدند، افزود: هرچند این ملت ۱۰ روز رهبر نداشتند، اما همچنان در برابر دشمن خود ایستادند.

وی تأکید کرد: هرچند رهبر این ملت به شهادت رسید و مردم کشور سختی‌های بسیاری را تحمل کردند، اما همچون گذشته دست از مقاومت در برابر دشمن برنداشتند.

وی با اشاره به خدمات مختلف ارائه‌شده به مردم پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: حضور و پای کار بودن مردم در اجتماعات شبانه موجب افتخار حضرت مهدی(عج) نزد خداوند متعال است، چراکه مردم ایران اسلامی با این اقدام در جهاد بزرگی شرکت کردند.

معاون فرهنگی و تربیتی دانشگاه فرهنگیان کشور تأکید کرد: تشییع میلیونی رهبر شهید، ادای دین تاریخی مردم ایران به اهل بیت(ع) بود که ملت ایران این دین را بهتشییع میلیونی رهبر شهید؛ جلوه‌ای از وفاداری تاریخی ملت ایران به اهل بیت(ع) خوبی ادا کردند.