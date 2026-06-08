به گزارش خبرگزاری مهر، «دان بیری» نویسنده و روزنامهنگار صهیونیست ، در مقالهای که در روزنامه معاریو منتشر شد، از رفتار نظامی و سیاسی بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم اشغالگر انتقاد کرده و اقدام او در حمله به ضاحیه جنوبی بیروت را «بیمسئولیتی تکاندهنده» توصیف کرد که کل منطقه را دوباره به خطر میاندازد و در عین حال هیچ تغییر استراتژیک یا منطق محاسبهشدهای را محقق نمی کند.
این روزنامه صهیونیستی مذکور را بیفایده دانست و افزود که تنها نتیجه این اقدام، حمله موشکی بالستیک ایران به شمال سرزمینهای اشغالی و تشدید تنش منطقهای است. این در حالی است که رئیسجمهور آمریکا تمایل خود را برای پایان دادن به جنگ در منطقه ابراز کرده بود.
معاریو در عین حال استقلال رژیم صهیونیستی از آمریکا را یک توهم دانست و تاکید کرد که بدون پل هوایی آمریکا، تامین مهمات، وتو در سازمان ملل و حمایت دیپلماتیک در برابر اروپا و نهادهای بینالمللی، رژیم صهیونیستی نمیتواند یک جنگ بزرگ را بیش از چند هفته اداره کند.
این روزنامه افزود که رژیم صهیونیستی خود را به گوشه رینگ کشانده است که در آن ملزم به مهار بمباران ایران و مسئولیت در قبال آرامش شهرک نشینان است، زیرا نمیتواند بدون حمایت آمریکا به جنگ گسترده ادامه دهد.
این مقاله مخالفت آمریکا با تشدید تنش را ناشی از مسائل داخلی دانست و تاکید کرد که ترامپ با افکار عمومی خشمگین، افزایش قیمت انرژی و انتخابات میاندورهای مواجه است و میداند که یک جنگ منطقهای مداوم میتواند او را به «اردک لنگ» تبدیل کند و جمهوریخواهان کنترل کنگره را از دست بدهند که راه را برای تحقیقات و حتی استیضاح رئیس جمهور باز میکند.
این نویسنده صهیونیست تاکید کرد که واشنگتن به دنبال یک خروج آبرومندانه از جنگ است، ولی اصرار تل آویو بر شعلهور کردن ضاحیه، باعث تنش و فشار شدید آمریکا بر اسرائیل میشود.
این گزارش با اشاره به تناقض در اهداف تاکتیکی ترامپ و نتانیاهو میافزاید که در حالی که ترامپ به ثبات نیاز دارد، نتانیاهو به دلیل عقبماندگی شدید در نظرسنجیها و نشانههایی از حرکت به سمت شکست در انتخابات، به تغییر صحنه کنونی نیاز دارد.
نظر شما