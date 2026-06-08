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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

کاهش اختلافات ملکی با بسته شدن پرونده اراضی ضلع شرقی رزن

کاهش اختلافات ملکی با بسته شدن پرونده اراضی ضلع شرقی رزن

همدان- رئیس دادگستری رزن گفت: بیش از ۲۰۰ پرونده قضایی در دادسرا، دادگاه و شورای حل اختلاف در رابطه با پرونده اراضی ضلع شرقی رزن تشکیل شده بود که با حل این مشکل اختلافات ملکی کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید سپهر صبح دوشنبه در نشست خبری اصحاب رسانه گفت: در یک سال گذشته بیش از ۲۰۰ پرونده قضایی مرتبط با این موضوع در دادسرا، دادگاه و شورای حل اختلاف تشکیل شده بود که حل این پرونده می‌تواند بخش قابل توجهی از اختلافات ملکی شهرستان را کاهش دهد.

سپهر افزود: با اقرار رسمی فرد مدعی مبنی بر نداشتن مالکیت در بخشی از اراضی مورد اختلاف، یکی از موانع مهم صدور اسناد رسمی در ضلع شرقی رزن برطرف شده و مردم می‌توانند بدون مانع برای دریافت سند رسمی اقدام کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تبدیل اسناد عادی به رسمی اظهار کرد: شهروندانی که دارای اسناد عادی هستند باید در مهلت قانونی برای ثبت و دریافت سند رسمی اقدام کنند تا از بروز اختلافات احتمالی در آینده جلوگیری شود.

رئیس دادگستری شهرستان رزن همکاری میان دستگاه قضایی، مجموعه‌های اطلاعاتی و مدیریت اجرایی شهرستان را از عوامل مهم حل این پرونده عنوان کرد و گفت: تعیین تکلیف این موضوع می‌تواند علاوه بر تثبیت مالکیت مردم، زمینه‌ساز افزایش امنیت حقوقی و رونق سرمایه‌گذاری در شهرستان باشد.

فرماندار رزن اظهار کرد: بخشی از اراضی ضلع شرقی رزن به وسعت حدود ۱۷۱ هکتار در دهه‌های گذشته با ادعاهای مالکیتی و اختلافات حقوقی مواجه بود که مشکلات متعددی را برای مردم، دستگاه‌های اجرایی و روند صدور اسناد در پی داشت.

فرهاد جهانیان افزود: این محدوده بخش قابل توجهی از املاک مسکونی، تجاری، معابر شهری و بخش عمده‌ای از اراضی اداری شهرستان را شامل می‌شد و در سال‌های اخیر نیز دعاوی متعددی پیرامون آن در مراجع قضایی مطرح شده بود.

فرماندار رزن با اشاره به آغاز بررسی‌های ویژه از اواخر سال گذشته بیان کرد: با همکاری مجموعه‌های اطلاعاتی، امنیتی و دستگاه قضایی، اسناد و سوابق پرونده ۱۷۱ هکتار از اراضی مورد بررسی دقیق قرار گرفت که در نهایت منجر به روشن شدن ابعاد حقوقی موضوع شد.

جهانیان تصریح کرد: فرد مدعی مالکیت بخشی از این اراضی، پس از ارائه مستندات و بررسی‌های انجام‌شده، نسبت به استرداد دعاوی و رفع ادعاهای مطرح‌شده اقدام کرده و روند بازپس‌گیری پرونده‌ها در حال انجام است.

وی این اتفاق را زمینه‌ساز رفع بلاتکلیفی تعداد زیادی از املاک شهرستان دانست و گفت: با هماهنگی اداره ثبت اسناد، روند صدور اسناد رسمی برای املاک مشمول در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 6853708

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