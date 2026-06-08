به گزارش خبرگزاری مهر، وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن فولاد ایران با اشاره به تبعات حمله به صنایع فولادی گفت: پس از حمله به این صنعت، موضوع مدیریت تقاضا مطرح شد و با تسهیل تامین و واردات، بازار از شوک هیجانی اولیه فاصله گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در آن مقطع، انبارها مملو از کالا بود و بخش عمده افزایش قیمت‌ها ناشی از انتظارات تورمی و شوک هیجانی وارد شده به بازار بود. با وجود آنکه برخی، افزایش قیمت فولاد را برجسته می‌کنند، اما واقعیت این است که رشد قیمت فولاد، طی سال‌های اخیر کمتر از نصف نرخ تورم کشور بوده است.

بر اساس اعلام اتاق تهران، وی درباره سهم فولاد در ساخت بناها گفت: میزان مصرف فولاد در ساختمان به‌ طور میانگین، حدود ۷۰ کیلوگرم به ازای هر متر مربع در نظر گرفته شده و ارزش فولاد در هر متر مربع از ساختمان حدود ۷ میلیون تومان برآورد می‌شود. با فرض این که قیمت هر متر مربع ساختمان در کشور حدود ۲۰۰ میلیون تومان باشد، سهم فولاد حدود ۳ درصد از قیمت نهایی را تشکیل می‌دهد. بنابراین فولاد نقش استراتژیکی در زنجیره ساخت‌وساز دارد، اما سهم آن در قیمت نهایی مسکن برای مصرف‌کننده بسیار محدود است.

یعقوبی با اشاره به شکست سیاست‌های تنظیم بازاری در سال‌های گذشته برای تنظیم قیمت فولاد، گفت: دولت با تعیین حقوق دولتی معادن و سایر موارد بر قیمت سنگ‌آهن اثر می‌گذارد و قیمت سنگ‌آهن به‌عنوان زیربنای زنجیره فولاد، یکی از عوامل کلیدی در تعیین قیمت نهایی است.