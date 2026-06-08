به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر ذاکری، صبح دوشنبه در حاشیه سفر به شهرستان ارزوئیه گفت: بر اساس تفاهمنامه استانداری کرمان و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، ۶۰ روستای دارای بیشترین تنش آبی نیز تا هفته دولت امسال از این طرح بهرهمند خواهند شد
وی با اشاره به وضعیت تأمین آب روستاهای استان کرمان اظهار کرد: با وجود ظرفیتهای گسترده معدنی و صنعتی، متأسفانه ۶۶۴ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان کرمان از آب شرب بهداشتی و پایدار محروم بودند.
معاون عمرانی استاندار کرمان تصریح کرد: روز گذشته تفاهم نامهای میان استانداری کرمان و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در روستای اژدر آباد به امضا رسید که بر اساس آن طی دو سال آینده تمامی این ۶۶۴ روستا، که بخش عمده آنها در جنوب استان قرار دارند، به شبکه آب شرب پایدار متصل خواهند شد.
ذاکری، همچنین از بهرهبرداری زودهنگام بخشی از این طرح خبر داد و گفت: در هفته دولت امسال، ۶۰ روستای دارای بیشترین تنش آبی وارد مدار بهرهبرداری آب شرب بهداشتی و پایدار خواهند شد.
وی اعتبار پیشبینی شده برای اجرای این طرح را ۱۶ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
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