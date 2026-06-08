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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

کالابرگ کودکان دارای سوءتغذیه شارژ شد

کالابرگ کودکان دارای سوءتغذیه شارژ شد

معاون رفاه و اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شارژ اعتبار مرحله سوم برنامه حمایتی کودکان دارای سوءتغذیه از امروز ۱۸ خردادماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب اندایش، معاون رفاه و اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شارژ اعتبار مرحله سوم برنامه حمایتی کودکان دارای سوءتغذیه از امروز ۱۸ خرداد ماه خبر داد.

وی ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای «برنامه خدمات حمایت اجتماعی کودکان دارای سوءتغذیه»، اعتبار مرحله سوم طرح مذکور از تاریخ ۱۸خرداد ماه سال جاری به حساب سرپرستان خانوار دارای کودک ۵ تا ۵۹ ماهه مبتلاء به سوءتغذیه، تخصیص خواهد یافت.

بر این اساس به ازای هر کودک در خانوارهای با وسع اقتصادی پایین، مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای خانوارهای با وسع اقتصادی متوسط، مبلغ ۸۰۰ هزار تومان تخصیص می یابد.

کد مطلب 6853759

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