کالابرگ کودکان دارای سوءتغذیه شارژ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب اندایش، معاون رفاه و اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شارژ اعتبار مرحله سوم برنامه حمایتی کودکان دارای سوءتغذیه از امروز ۱۸ خرداد ماه خبر داد.

وی ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای «برنامه خدمات حمایت اجتماعی کودکان دارای سوءتغذیه»، اعتبار مرحله سوم طرح مذکور از تاریخ ۱۸خرداد ماه سال جاری به حساب سرپرستان خانوار دارای کودک ۵ تا ۵۹ ماهه مبتلاء به سوءتغذیه، تخصیص خواهد یافت.

بر این اساس به ازای هر کودک در خانوارهای با وسع اقتصادی پایین، مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای خانوارهای با وسع اقتصادی متوسط، مبلغ ۸۰۰ هزار تومان تخصیص می یابد.