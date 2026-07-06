به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کالابرگ کد ملی سرپرستان خانوار با رقم انتهایی ۰، ۱ و ۲ پانزدهم، دارندگان کد ملی با رقم انتهایی ۳، ۴، ۵ و ۶ بیستم و کد ملی‌های ۷، ۸ و ۹ از بیست‌وپنجم هر ماه شارژ شده و خانوارها تا پایان ماه بعد مهلت دارند تا نسبت به خرید کالاهای اساسی اقدام کنند.

امروز دوشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۵ بنا بر زمان‌بندی اعلام شده کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲، خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، و سازمان بهزیستی و نیز نیروهای مسلح شارژ شده است.

اقلام اساسی مشمول طرح کالابرگ شامل برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، خرما، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو) و انواع میوه و سبزیجات است.