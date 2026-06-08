به گزارش خبرنگار مهر، دهم دی ۱۴۰۴ هیئت‌وزیران با هدف تضمین امنیت غذایی، حمایت از معیشت خانوارها و حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان نهایی، آیین‌نامه‌ای جامع را تصویب کرد که بر پایه آن، سازوکارهای پرداخت کالابرگ الکترونیکی، تأمین پایدار کالاهای اساسی، حمایت از تولید و نظارت مستمر بر زنجیره تأمین و توزیع کالا پیش‌بینی شده است.

بر اساس آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه (دی ماه سال گذشته) ماهانه به صورت علی‌الحساب برای همه جمعیت مشمول طرح سرانه و به صورت یکسان مبلغ ۱۰ میلیون ریال معادل یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ منظور می‌شود.

اعتبار کالابرگ ۴ ماهه اول به صورت علی‌الحساب و یکجا برای خانوارهای مشمول تخصیص یافت. اعتبار خانوار در هر ماه فعال شده و در اختیار آن قرار می‌گیرد و از آن زمان قابل استفاده خواهد بود.

مشمولان این کمک معیشت چه اقشاری هستند؟

در تبصره ماده اول این آیین‌نامه آمده، مشمولان تمامی خانوارهای ایرانی ساکن در کشور، دریافت‌کننده یارانه نقدی در روز ابلاغ این آیین‌نامه و تمام کارکنان دولت و بازنشستگان هستند.

همچنین خانوارهایی که یارانه نقدی دریافت نمی‌کنند در صورت درخواست مشمول طرح خواهند شد.

آیین‌نامه و چگونگی افزایش مبلغ کمک معیشت

از سوی دیگر بنا بر تاکید ماده ۳ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها، مبلغ کالابرگ فصلی باید ارزیابی شود.

در این ماده قانونی آمده، افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالای موضوع این آیین‌نامه (۱۱ قلم کالای اساسی به اضافه انواع میوه و سبزیجات) به صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران خواهد شد.

این بازنگری از ابتدای اجرای طرح یعنی دی ۱۴۰۴ هنوز انجام نشده است در حالی که قیمت انواع فرآورده‌های لبنی، گوشت، تخم‌مرغ، برنج، روغن و... چند برابر شده است.

بر اساس نرخ تورم اسفند ۱۴۰۴، فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ این بازنگری برای مبلغ کالابرگ نه فقط برای بخشی از ایرانیان که برای تمام درخواست‌کنندگان و دریافت‌کنندگان این کمک معیشت دولتی ضروری است؛ زیرا با توجه به قیمت‌های افسار گسیخته انواع مواد غذایی در بازار داخل، بخش اعظمی از جمعیت جامعه در معرض تهدید کمبود کالری و انواع بیماری‌های پنهان ناشی از آن قرار دارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص بیشتر به دنبال عملیاتی کردن تثبیت قیمت کالاهای اساسی مشمول طرح یارانه غیرنقدی دولت است؛ چراکه افزایش مبلغ کالابرگ در هر فصل با افزایش نرخ‌ها که عموما به طور میانگین هفتگی در حال رخ دادن است، آب می‌شود. تثبیت قیمت‌ها با تعیین درصد تخفیف‌ها متناسب با نرخ تورم بیشتر کمک‌کننده خواهد بود.

احمد میدری پیش‌تر گفته بود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال مذاکره با برخی تولیدکنندگان تامین‌کننده کالاهای اساسی مشمول طرح است تا آنها در ازای کمک دولت، محصولات خود را با تخفیف به مردم عرضه کنند. به عنوان مثال، برخی برندهای فرآورده‌های لبنی محصولات خود را با تخفیف ۱۰ درصدی عرضه می‌کنند.

وی در ادامه اظهار کرده بود، در این راستا مذاکرات تداوم دارد و در حال رایزنی با تولیدکنندگان روغن خوراکی نیز هستیم که برخی از شرکت‌ها پیشنهاد تخفیف ۳ درصدی ارائه داده‌اند اما تلاش می‌شود این عدد حداقل ۱۰ درصد باشد.