به گزارش خبرنگار مهر، داروخانه‌های عضو شبکه ملی اعتبار نیز به عنوان پذیرنده «کارت امید مادر» فعال شدند.

در راستای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی رهبر شهید (ره) و تحقق مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مرتبط با «الزامات و راهکارهای بهبود وضعیت جمعیت کشور» و بند (ج) ابلاغیه رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مبنی بر «حمایت مالی و فرهنگی از خانواده و ارتقای سلامت مادر و کودک و تمام مادران باردار کشور»، با تخصیص منابع پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، به منظور حمایت از مادرانی که فرزندان آنها از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ به دنیا می‌آیند، تا پایان ۲ سالگی فرزند مشمول طرح «کارت امید مادر» می‌شوند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتبار خرید سبد غذایی و پوشک بچه و در صورت نیاز شیرخشک رایگان را در بستر کالابرگ الکترونیکی به حساب مادر مشمول تخصیص داد.

خانوارهای مشمول می‌توانند بسته‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده را که مشتمل بر سبد غذایی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (لبنیات، پروتئین، حبوبات، روغن، غلات، مغزی‌جات، میوه‌جات و سبزیجات) و پوشک بچه و در صورت لزوم شیرخشک رایگان است، تا سقف اعتبار ۲۰ میلیون ریال، فارغ از دهک درآمدی از طریق بستر کالابرگ الکترونیکی خرید کنند.

این طرح ماهانه برای همه متولدین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و ماهانه ۲ میلیون تومان اعتبار کالابرگی به حساب مادر نوزاد واریز خواهد شد.

بر این اساس، مادران مشمول طرح می‌توانند علاوه بر اقلام اساسی کالابرگی، شیرخشک و پوشک کودک را نیز با اعتبار ماهانه خود از طریق داروخانه‌ها پیوسته به طرح خریداری کنند.

راه‌های رسمی استعلام موجودی کالابرگ

1. اپلیکیشن «شمیم»

2. کالابرگ در پیام‌رسان «بله»

3. کد دستوری: #۱۴۶۳*۵۰۰*