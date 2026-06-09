به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی مطابق برنامه تدوین شده برای سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ فردا چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ شارژ می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کد ملی سرپرستان خانوار با رقم انتهایی ۰، ۱ و ۲ پانزدهم، دارندگان کد ملی با رقم انتهایی ۳، ۴، ۵ و ۶ بیستم و کد ملی‌های ۷، ۸ و ۹ از بیست‌وپنجم هر ماه می‌توانند مبادرت به خرید کالاهای اساسی کنند.

اعتبار ماهانه کالابرگ تا انتهای ماه بعد لحاظ می‌شود؛ بنابراین، مهلت خرید از کالابرگ شارژ شده خرداد ماه تا پایان تیر خواهد بود.

گفتنی است، شارژ اردیبهشت ماه نیز تا پایان خرداد ماه اعتبار دارد.

اقلام اساسی مشمول طرح کالابرگ شامل برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، خرما، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو) و انواع میوه و سبزیجات است.