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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۰

فردا کالابرگ کد ملی‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ می‌شود

فردا کالابرگ کد ملی‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ می‌شود

فردا شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵ کالابرگ سرپرست خانوارهای با کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فردا شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵ کالابرگ سرپرست خانوارهای با کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ می‌شود.

یارانه غیرنقدی تیر ماه بدون تغییر در مبلغ به ازای هر نفر یک میلیون تومان واریز شده است.

دولت در حال رایزنی برای تامین اعتبار افزایش مبلغ کالابرگ است. در این راستا بعضی از نهادهای متولی حذف برخی خانوارها از لیست مشمولان یارانه نقدی و غیرنقدی را مطرح کرده‌اند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال تامین شدن منابع بدون حذف خانوارها از مشمولان کالابرگ است.

اعتبار کالابرگ تیر ماه تا پایان مرداد ماه خواهد بود و خانوارها می‌توانند در این مدت از کالاهای اعلام شده که شامل برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، خرما، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو) و انواع میوه و سبزیجات است، خریداری کنند.

کد مطلب 6882137
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • گودینی IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
      3 1
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      بعضی فروشگاهها هنوز موجودی کالابرگ داری میگن موجودی صفر است تمام شده در صورتی که کد کالابرک ارسال می کنی موجودی داری اگر کارت بانکی را خود فروشگاه موجودی بگیرد بدون اینکه کالایی دریافت کنی میکه موجودی نداری البته این روال برای بار دوم یا سوم که مراجعه کنی اتفاق می افته
    • حامیان IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
      3 11
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      خداوند روح رهبر شهیدمان را قرین رحمت کند که اگر درزمان مناسب اول رئیس جمهور وبعد رهبر نمیشد خدا می‌داند که چه بر سرمان آمده بود واز خدا میخواهم عمر رهبر عزیزوجدیدمان را در سایه برکات حضرت مهدی وخداوند متعال طولانی وبابرکت بگرداند
    • بنده خدا IR ۲۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
      0 0
      پاسخ
      پس قراربود،مبلغش زیادبشه،تورم داره بیشترمیشه،نان گران شدولی کالابرگ خیر

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