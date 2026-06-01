به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ مراسم آغاز رسمی اردوهای آماده‌سازی تیم ملی مهارت ایران با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یکی از هنرستان‌های استان البرز برگزار شد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران، در خصوص این مسابقه بین‌المللی، گفت: هیچ مسابقه‌ای با فوتبال قابل مقایسه نیست؛ ولی مسابقات مهارت که در جهان برگزار می‌شود مخاطبان خاص خودش را دارد.

وی افزود: افرادی هستند که دنبال می‌کنند در هر رشته این مسابقات را و مانند هر مسابقه دیگری انگیزه می‌دهد که ما به سمت ارتقای کیفیت نیروهای ماهرون حرکت بکنیم.

وزیر کار ادامه داد: این اقدامی که امروز در واقع آغاز می‌شود در واقع دوره آمادگی برای مسابقات جهانی شانگهای است که از یک طرف کسانی که اینجا حضور دارند در مسابقات شهرستانی، استانی و بعد ملی در اصفهان بود، انجام شد. برگزیدگان در این دوره دعوت شدند که سه ماه در اینجا خواهند بود و بعد ان‌شالله در شهریور ماه به شانگهای اعزام می‌شوند.

این مقام عالی وزارت با بیان این که مسابقات در سطح جهان به شکلی است که معمولاً با حضور رئیس جمهور کشور میزبان افتتاح می‌شود، اظهار کرد: این مسابقه از اهمیت خاصی برخوردار است. اینجا هم در واقع عزیزان از استان های مختلف حضور دارند و سه ماه این دوره‌ها را می‌گذرانند.

وی یادآور شد: اهمیتش روشن است. این مسابقات باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. حضور نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس در در این افتتاحیه نشان دهنده این اهمیت است و امیدواریم که با مشارکت صاحبان کسب و کار نمایندگان مجلس و سیاستگذاران ما بتوانیم این مسابقات را نهادینه کنیم.

میدری عنوان کرد: در جهت گسترش این آزمون ها این مسابقات کاری را وزارتخانه تحت عنوان مسابقات بین کشوری با کشورهای همسایه طراحی کرده بود که حالا امیدواریم دوباره آغاز شود؛ مثل کشور عمان که ما در واقع با سفری که با رئیس جمهور داشتیم تفاهم های اولیه صورت گرفت. با سایر کشورهای همسایه هم این اقدام انجام خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: علاوه بر مسابقات بین المللی بین کشوری امیدواریم بتوانیم بین دو کشور این مسابقه در ایران اجرا شود.

رسیدگی به مسئله بیکاری برای دولت اهمیت زیادی دارد

میدری درباره بیمه بیکاری هم با توجه به شرایط جنگی گفت: مسئله بیکاری در زمان جنگ خوب برای کل دولت مهم است. تقسیم کار شده در دولت یک بخش را وزارت اقتصاد انجام می‌دهد در جهت هم تسهیلاتی که باید در بانک‌ها صورت بگیرد یا در گمرک انجام شود. سهمیه بندی مواد اولیه فلزی بیشتر در وزارت صمت در حال پیگیری است.

وی افزود: در حوزه پتروشیمی ها وزارت نفت از طرف دیگر در استان‌های مختلف، کارگروه ها در استانداری ها تشکیل شده است. مثلاً استان مرکزی از نیروهایی که تعدیل شده بودند ۱۰۰۰ نفر برگشت داده شدند. همکاری خوبی با اتاق ها و انجمن‌های صنفی و صنعتی وجود دارد در همین حوزه هم در واقع نمایندگان مجلس تلاش دارند که ما با حداقل تعدیل نیروی انسانی روبرو باشیم. اون چیزی که در وزارت کار صورت گرفته بحث تسهیل در ثبت نام بیمه بیکاری هست شروط ما تغییر

این عضو کابینه دولت چهاردهم درباره آمار بیمه بیکاری در چند ماه اخیر گفت: آخرین آمار من ۲۹۰ هزار ثبت‌نام برای بیمه بیکاری است که به سرعت پرداخت می‌شود و ما مشکلی در جهت برقراری بیمه بیکاری نداریم. امیدواریم که یه تغییرات ساختاری هم ما بتوانیم سازمان آموزش فنی حرفه ای با منابع بیشتر بتواند در جهت مهارت آموزی برای بازگشت نیروی کار اقدامات موثری داشته باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش مبلغ کالابرگ نیز گفت: در این راستا با برخی تولیدکنندگان لبنی صحبت شده که تخفیف محصولاتشان شامل اقلام کالابرگ شود. برای شرکت‌هایی که تخفیف می‌دهند، کمک‌هایی از طرف دولت دریافت می‌کنند. همچنین طی مذاکرات با تولیدکنندگان روغن هم برخی از شرکت ها گفتند ما سه درصد تخفیف می‌دهیم ولی هنوز نهایی نشده و ما درخواست تخفیف بیشتری داریم.

تا شهریور تغییری در دستمزد کارگران نخواهیم داشت

میدری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بازنگری دستمزد کارگران ۱۴۰۵ گفت: هنوز تا شهریور ماه زمان زیادی مانده و تا آن زمان تصمیم‌گیری می‌شود.