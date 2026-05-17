۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۰۴

اعتبار طرح یسنای چند قلوها به حساب سرپرستان خانوار واریز شد

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از واریز اعتبار طرح یسنا برای چندقلوها در سال ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوار دارای کودک چندقلوی شیرخوار زیر دو سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «یعقوب اندایش» با اعلام این خبر گفت: این طرح با هدف ارتقای امنیت غذایی، پایداری و بهبود سلامت مادر و کودک، اعتبار یک‌نوبته خرید سبد غذایی و پوشک بچه رایگان برای ۵۶ هزار و ۵۱ چندقلوی شیرخوار زیر دو سال در ۲۸ اردیبهشت ماه جاری در بستر کالابرگ الکترونیکی به حساب سرپرست خانوار تخصیص خواهد یافت.

وی افزود: تمام خانوارهای دارای فرزند چندقلو (۲، ۳، ۴، ۵ و بالاتر) می‌توانند بسته‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده را که مشتمل بر سبد غذایی رایگان مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (لبنیات، پروتئین، حبوبات، روغن، غلات، مغزی‌جات، میوه‌جات و سبزیجات) و پوشک بچه رایگان است، تا سقف اعتبار ۱۵ میلیون ریال (فارغ از دهک‌های درآمدی) در سراسر کشور از طریق بستر کالابرگ الکترونیکی خرید کنند.

اندایش گفت: خانوارهای مشمول جهت تهیه سبد غذایی و پوشک بچه رایگان می‌توانند به نزدیکترین فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیک مراجعه کنند.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: مهلت استفاده از این اعتبار تا پایان خرداد ماه سال جاری خواهد بود.

