اعتبار طرح یسنای چند قلوها به حساب سرپرستان خانوار واریز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «یعقوب اندایش» با اعلام این خبر گفت: این طرح با هدف ارتقای امنیت غذایی، پایداری و بهبود سلامت مادر و کودک، اعتبار یک‌نوبته خرید سبد غذایی و پوشک بچه رایگان برای ۵۶ هزار و ۵۱ چندقلوی شیرخوار زیر دو سال در ۲۸ اردیبهشت ماه جاری در بستر کالابرگ الکترونیکی به حساب سرپرست خانوار تخصیص خواهد یافت.

وی افزود: تمام خانوارهای دارای فرزند چندقلو (۲، ۳، ۴، ۵ و بالاتر) می‌توانند بسته‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده را که مشتمل بر سبد غذایی رایگان مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (لبنیات، پروتئین، حبوبات، روغن، غلات، مغزی‌جات، میوه‌جات و سبزیجات) و پوشک بچه رایگان است، تا سقف اعتبار ۱۵ میلیون ریال (فارغ از دهک‌های درآمدی) در سراسر کشور از طریق بستر کالابرگ الکترونیکی خرید کنند.

اندایش گفت: خانوارهای مشمول جهت تهیه سبد غذایی و پوشک بچه رایگان می‌توانند به نزدیکترین فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیک مراجعه کنند.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: مهلت استفاده از این اعتبار تا پایان خرداد ماه سال جاری خواهد بود.