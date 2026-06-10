کالابرگ کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد.
بر اساس آییننامه تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها، از تاریخ ابلاغ این آییننامه (دی ماه ۱۴۰۴) ماهانه به صورت علیالحساب برای همه جمعیت مشمول طرح سرانه و به صورت یکسان مبلغ ۱۰ میلیون ریال معادل یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ منظور میشود.
در تبصره ماده اول این آییننامه آمده، مشمولان تمامی خانوارهای ایرانی ساکن در کشور، دریافتکننده یارانه نقدی، تمام کارکنان دولت و بازنشستگان و نیز خانوارهایی که یارانه نقدی دریافت نمیکنند در صورت درخواست، مشمول طرح خواهند شد.
بنا بر تاکید ماده ۳ آییننامه تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها، مبلغ کالابرگ با توجه تغییر نرخ اقلام، ضرورت دارد فصلی مورد ارزیابی قرار گرفته و رقم این کمک معیشت بهروزرسانی شود.
در حال حاضر کالابرگ الکترونیکی برای ۸۷.۳ میلیون نفر از ایرانیان، ماهانه شارژ میشود.
بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار کالابرگ خرداد ماه تا پایان تیر ماه است.
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