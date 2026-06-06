به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در چهار روز نخست عملیات بازگشت حجاج، ۸ هزار و ۷۶۱ نفر از زائران بیت‌الله‌الحرام با ۷۴ سورتی پرواز از فرودگاه جده به پنج ایستگاه داخلی کشور منتقل شده‌اند. همچنین در این مدت ۸ هزار و ۸۶۲ صندلی برای بازگشت حجاج عرضه شده که بیانگر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت ناوگان هوایی در شرایط فشرده این عملیات است.

بر اساس این گزارش، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) بیشترین سهم از این عملیات را به خود اختصاص داده و با انجام ۲۸ سورتی پرواز در مسیر جده به تهران، پذیرای ۳ هزار و ۳۳۹ نفر از حجاج بوده است.

پس از تهران، مشهد با ۸ پرواز و انتقال یک هزار و ۸۹۰ نفر در رتبه دوم قرار دارد. همچنین شیراز با ۶ پرواز و انتقال یک هزار و ۳۳۸ نفر، گرگان با ۵ پرواز و یک هزار و ۱۷۴ نفر و زاهدان با ۴ پرواز و انتقال یک هزار و ۲۰ نفر از حجاج در این عملیات مشارکت داشته‌اند.

گفتنی است عملیات بازگشت حجاج از عربستان همچنان ادامه دارد و پروازها طبق برنامه‌ریزی از پیش تعیین‌شده به مقاصد مختلف کشور در حال انجام است.