جواد لنجابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبتنام زوجهای جوان واجد شرایط در طرح تأمین مسکن استیجاری از ساعت ۱۲ امروز دوشنبه آغاز و تا پایان روز سهشنبه نوزدهم خردادماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در مرحله نخست، فرآیند ثبتنام متقاضیان در ۱۰ شهر واقع در استانهای مرکزی، مازندران و قزوین انجام میشود و ثبتنام سایر شهرها و استانهای کشور نیز بهصورت مرحلهای و بر اساس برنامه زمانبندی اعلامی در اطلاعیههای بعدی آغاز خواهد شد.
لنجابی تصریح کرد: اجرای این طرح در راستای پاسخگویی به بخشی از نیاز بازار مسکن و ساماندهی بازار اجاره انجام میشود.
وی ادامه داد: طرح تأمین مسکن استیجاری زوجهای جوان با هدف حمایت از زوجهای جوان، افزایش توانمندی آنان در تأمین مسکن و اجرای مصوبات شورای عالی مسکن، بهویژه در کلانشهرها و مراکز استانها در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی تاکید کرد: متقاضیان این طرح باید حداکثر پنج سال از زمان ازدواج رسمی آنان گذشته باشد و طی پنج سال اخیر نیز خود، همسر و افراد تحت تکفلشان مالک واحد مسکونی یا زمین با کاربری مسکونی نبوده باشند.
وی افزود: متقاضیان باید بر اساس استعلام پایگاه رفاه ایرانیان در دهکهای درآمدی یک تا ۶ قرار داشته و مطابق سامانه استحقاقسنجی سازمان برنامه و بودجه واجد شرایط شناخته شوند.
لنجابی بیان کرد: متقاضی یا همسر وی باید حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا داشته باشند و برای شهرهای جدید نیز سابقه سکونت در محدوده مجموعه شهری ملاک خواهد بود.
وی گفت: برخورداری متقاضی و همسر وی از «فرم ج» سبز نیز از دیگر شرایط ثبتنام در این طرح است.
لنجابی تصریح کرد: متقاضیان میتوانند برای اطلاع از جزئیات و ثبتنام در طرح آشیان، به سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir مراجعه کنند و ثبتنام صرفاً از طریق این سامانه انجام میشود.
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