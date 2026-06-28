به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی طباطبایی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل راه و شهرسازی از آغاز فراخوان جذب سرمایهگذار و پیمانکار برای ساخت ۵۰۰ واحد مسکونی استیجاری در قالب طرح «آشیان» خبر داد و افزود: بخشی از این واحدها پس از تکمیل، با نرخ مصوب دولت به زوجهای جوان واجد شرایط واگذار خواهد شد.
وی ادامه داد: سرمایهگذاران و پیمانکاران واجد شرایط میتوانند با مراجعه به سامانه ستاد ایران، ضمن مطالعه اسناد و شرایط فراخوان، درخواست خود را برای مشارکت در اجرای طرح «آشیان» ثبت کنند.
مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی، علاوه بر سرمایهگذاران بخش خصوصی، شهرداریها، نهادهای عمومی غیردولتی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و صندوقهای بازنشستگی نیز میتوانند بدون شرکت در فراخوان، درخواست سرمایهگذاری خود را به اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان ارائه دهند.
حسینی طباطبایی با بیان اینکه در قالب طرح آشیان، زمین با شرایط ویژه در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار میگیرد، یادآور شد: سرمایهگذاران نسبت به احداث واحدهای مسکونی استیجاری اقدام خواهند کرد و پس از تکمیل پروژهها، بخشی از این واحدها با قیمت مصوب دولت در قالب اجاره به زوجهای جوان واجد شرایط واگذار میشود و بخش دیگر نیز در مالکیت بخش خصوصی به بازار عرضه خواهد شد.
وی با اشاره به تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای احداث ۵۰۰ واحد مسکونی استیجاری در استان سمنان، اضافه کرد: فرآیند انتخاب سرمایهگذار و پیمانکار برای اجرای این برنامه آغاز شده تا زمینه اجرای هرچه سریعتر پروژهها فراهم شود.
وی همچنین از برنامه خرید و تهاتر واحدهای مسکونی استیجاری در شهر سمنان طی سال ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: این اقدام با هدف تأمین سریعتر نیاز مسکن زوجهای جوان انجام میشود.
نظر شما