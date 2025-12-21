جواد لنجابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی آمادگی دارد واحدهای مسکونی آماده بهره‌برداری انبوه‌سازان را به‌ویژه در بافت‌های فرسوده را از طریق معاوضه با اراضی و املاک دولتی دریافت و در قالب مسکن استیجاری مورد استفاده قرار دهد.

وی با اشاره به الزامات فنی و قانونی طرح افزود: واحدهای پیشنهادی باید دارای میانگین مساحت خالص کمتر از ۱۱۰ مترمربع بوده و سن بنا از تاریخ صدور پایان‌کار آن‌ها بیش از ۱۰ سال نباشد و به تشخیص کارشناسان، آماده سکونت و بهره‌برداری باشند.

لنجابی تصریح کرد: حداقل تعداد واحدهای قابل معاوضه برای هر مالک حقیقی یا حقوقی، ۱۰ واحد است.

وی ادامه داد: اجرای این طرح در راستای ماده ۶ قانون مدیریت بازار اجاره و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن انجام می‌شود و تمرکز آن بر استفاده بهینه از ظرفیت بخش خصوصی در کنار منابع دولتی است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی تاکید کرد: انبوه‌سازان واجد شرایط می‌توانند در صورت تمایل به مشارکت در این طرح در مرکز استان با مراجعه به اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی و در شهرستان‌ها با مراجعه به ادارات راه و شهرسازی مربوطه نسبت به اعلام آمادگی اقدام کنند.

وی با اشاره به آغاز اجرای طرح تأمین مسکن استیجاری با مشارکت انبوه‌سازان حقیقی و حقوقی افزود: این طرح در چارچوب تکالیف قانونی و با رویکرد ایجاد تعادل در بازار اجاره و تسهیل دسترسی زوج‌های جوان به مسکن مناسب، در سطح استان مرکزی به اجرا درمی‌آید.