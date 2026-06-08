استاندار بوشهر: تجهیزات سرمایشی اماکن ورزشی استان بهسازی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با معاون وزیر ورزش و مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به بررسی وضعیت اماکن ورزشی و پروژه‌های نیمه‌تمام ورزش استان پرداخت و در خصوص تأمین منابع مالی برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام و بروزرسانی اماکن ورزشی بحث و تبادل نظر شد.

استاندار بوشهر بر ضرورت توسعه فضاها و اماکن ورزشی در استان تاکید کرد و خواستار همکاری بیشتر وزارت ورزش و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار ورزش استان بوشهر شد.

زارع تصریح کرد: با توجه به فصل گرما، ضرورت بهسازی تجهیزات سرمایشی اماکن ورزشی استان مورد تاکید قرار دارد.

استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه ورزش قهرمانی و همگانی تاکید کرد: بوشهر با دارا بودن استعدادهای فراوان ورزشی، نیازمند توسعه متوازن زیرساخت‌های ورزشی در شهرستان‌های ۱۰ گانه استان است.

زارع تصریح کرد: افزایش سرانه فضای ورزشی و تقویت امکانات استاندارد برای ورزشکاران استان از برنامه‌های مدیریت استان است.