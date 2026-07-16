به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان اظهار کرد: متناسب با شرایط کشور و پیش بینی منابع درآمدی، بودجه سال جاری بصورت انقباضی در نظر گرفته شده و بدیهی است که ما نیز برای توزیع اعتبارات استان با رویکرد محدودیت منابع مالی و توجه به اولویتها و وجود پروژه های نیمه تمام، باید تصمیمگیری کنیم.
وی تصریح کرد: انتظار میرود تصمیمات این شورا بر پایه واقعیتهای موجود کشور، عدالت، کارآمدی، افزایش بهرهوری و آینده نگری اتخاذ شود.
رئیس شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر بیان کرد: اگر چه سهم اعتبارات تملک دارایی های استان با رشد قابل توجهی برخوردار به طوری که رتبه نخست را به خود اختصاص داده ولیکن اعتبارات استان باید به سمت پروژههایی هدایت شود که بیشترین اثر را در بهبود کیفیت زندگی مردم، رونق تولید، اشتغال زایی و افزایش تاب آوری استان داشته باشند.
استاندار بوشهر افزود: تکمیل طرحهای نیمه تمام و پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی مناسب و پرداخت مطالبات پیمانکاران باید در اولویت قرار گیرد.
زارع یادآور شد: از همه مدیران دستگاههای اجرایی انتظار دارم علاوه بر استفاده بهینه از اعتبارات استانی برای جذب اعتبارات ملی، مسئولیت اجتماعی صنایع، سرمایهگذاری بخش خصوصی و سایر ظرفیتهای تامین مالی تلاش مضاعف داشته باشند.
رئیس شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر گفت: تمامی دستگاههای اجرایی موظفند اجرای پروژهها را با رعایت زمانبندی، کیفیت و انضباط مالی دنبال کنند.
استاندار بوشهر ابراز کرد: گزارشدهی مستمر، شفافیت در عملکرد و پاسخگویی به مردم و این شورا از الزامات مدیریت توسعه است.
زارع با تاکید بر پرهیز از تعریف پروژههای جدید، بر تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و جلوگیری از تاخیر در طرحهای نیمه تمام تاکید کرد.
وی ادامه داد: در برنامهریزیها، رعایت ملاحظات زیست محیطی و آمایش سرزمین مورد توجه جدی مدیران قرار گیرد.
استاندار بوشهر افزود: امیدوارم با همدلی، هماهنگی و همافزایی همه دستگاهها و تصمیمات مبتنی بر کارشناسی بتوانیم اعتبارات موجود را به بهترین شکل ممکن مدیریت کرده و گامهای موثری در مسیر پیشرفت، آبادانی و توسعه استان برداریم.
۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبارات استان بوشهر
لازم به ذکر است اعتبارات استان در سال ۱۴۰۵ از محل منابع مختلف حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است که مقرر شد در راستای تقویت زیرساختهای مختلف اقتصادی، تولیدی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی و با تاکید بر تکمیل پروژههای نیمه تمام به منظور تقویت سرانه های درمانی، بهبود شرایط حمل و نقل، تقویت فضاهای آموزشی و فرهنگی و … هزینه شود.
در همین راستا بر اساس شاخصهای توسعه یافتگی، این اعتبارات میان شهرستانهای ده گانه استان توزیع شد.
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