۴ هزار مگاوات ناترازی برق در استان تهران وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی،بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جریان بازدید معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) از نیروگاه خورشیدی شمس‌آباد، ۲۵ مگاوات از ظرفیت ۶۳ مگاواتی این نیروگاه به بهره‌برداری رسید و وارد مدار شد.

وی افزود: این میزان تولید برق، امکان تأمین برق مورد نیاز حدود ۱۵ هزار خانوار را فراهم می‌کند و عملیات اجرایی بخش باقی‌مانده نیروگاه نیز با سرعت در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: ظرفیت باقیمانده نیروگاه خورشیدی شمس‌آباد تا پایان تیرماه سال جاری به شبکه سراسری برق متصل خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت تأمین برق در استان تهران گفت: نیاز مصرف برق در استان به عنوان مرکز اصلی بار شبکه کشور حدود ۱۵ هزار مگاوات برآورد می‌شود که در شرایط فعلی بین ۱۰ تا ۱۱ هزار مگاوات آن تأمین شده و نزدیک به ۴ هزار مگاوات ناترازی در شبکه برق استان وجود دارد.

محمودی ادامه داد: این ناترازی بیشترین تأثیر را بر بخش‌های مولد از جمله صنعت و کشاورزی می‌گذارد و ضرورت توسعه ظرفیت‌های جدید تولید برق را دوچندان کرده است.

وی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی از راهبردهای اصلی وزارت نیرو برای کاهش ناترازی برق دانست و افزود: با توجه به محدودیت‌های توسعه نیروگاه‌های حرارتی و پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در اولویت قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تولید هزار مگاوات برق خورشیدی در استان تهران تا پایان سال جاری هدف‌گذاری شده و این ظرفیت باید در افق سه‌ساله به ۵ هزار مگاوات افزایش یابد.

وی همچنین از اجرای طرح‌های جدید انرژی خورشیدی در شهرک صنعتی شمس‌آباد خبر داد و گفت: یک پروژه ۳۲ مگاواتی دیگر در مراحل تکمیل قرار دارد و امکان احداث ۵۰ تا ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی بر روی بام سوله‌ها و واحدهای صنعتی این شهرک نیز در دست بررسی است.