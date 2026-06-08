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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

طرح پیشگیری از بیماری هاری در سراب اجرا می‌شود

طرح پیشگیری از بیماری هاری در سراب اجرا می‌شود

سراب- مدیرکل دامپزشکی آذربایجان‌ شرقی با اشاره به انتخاب سراب به عنوان پایلوت ملی طرح پیشگیری از بیماری هاری گفت: این طرح آزمایشی با همکاری ماموران این اداره کل در این شهرستان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حامی روز دوشنبه افزود: با توجه به شاخص‌هایی مانند آمار ابتلا در دام‌ها، جایگاه ممتاز سراب در حوزه دامپروری کشور و ظرفیت بالای تعاملات بین‌بخشی، این شهرستان به عنوان نماینده استان برای اجرای این طرح انتخاب شده است.

وی با تاکید بر لزوم همکاری بین‌بخشی در اجرای این طرح اظهار کرد: بر اساس مصوبات سازمان دامپزشکی کشور، طرح ملی پیشگیری از بیماری هاری به صورت آزمایشی فقط در هفت استان منتخب کشور از جمله آذربایجان شرقی اجرا می‌شود.

حامی با اشاره به کشندگی ۱۰۰ درصدی بیماری هاری پس از ظهور علایم بالینی ادامه داد: این بیماری در عین خطرناک بودن، کاملا قابل پیشگیری است و در قالب این طرح، عملیات زنده‌گیری و واکسیناسیون گسترده سگ‌های صاحب‌دار، بلاصاحب و پرسه‌زن در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 6853951

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