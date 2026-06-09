تحریک نخاع به بازیابی قدرت بازو پس از سکته مغزی کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند که هفت نفر از بازماندگان سکته مغزی با ضعف عضلانی شدید، پس از دریافت تحریک نخاع (SCS)، به طور متوسط ۳۲ درصد قدرت بازوی بهبود بیشتری داشت.
محققان گفتند که آنها همچنین تحرک بازو و سفتی غیرطبیعی عضلات کمتری داشتند.
نتایج نشان داد که بیماران این مزایا را با مدت زمان نسبتاً کوتاهی از درمان- کمتر از ۹ ساعت آموزش مبتنی بر حرکت در طول چهار هفته- دریافت کردند.
«مارکو کاپوگروسو»، نویسنده ارشد این مقاله و مدیر آزمایشگاه تحریک نخاع در آزمایشگاههای مهندسی عصبی توانبخشی در دانشگاه پیتسبورگ، در یک بیانیه خبری گفت: «این رویکرد به گونهای طراحی شده است که به سرعت به افراد کمک کند تا بازوهای خود را حتی سالها پس از سکته مغزی بهتر حرکت دهند.»
محققان گفتند که این درمان جدید شامل SCS اپیدورال گردنی است که در آن الکترودهای نازکی در گردن فرد در امتداد نخاع کاشته میشوند.
این تحریک، الکتریسیته را به فیبرهای عصبی در نخاع میفرستد تا ارتباط بین مغز و عضلات را تقویت کند.
محققان گفتند که در طول دوره چهار هفتهای مطالعه، هر هفت شرکتکننده هنگام فعال بودن تحریک، بهبود فوری در قدرت را تجربه کردند. آنها همچنین سفتی عضلانی کمتری ناشی از اعصاب آسیبدیده از سکته مغزی داشتند.
با این حال، دستاوردهای پایدار به استفاده مداوم از تحریک بستگی داشت، به طوری که عملکرد حرکتی پس از قطع دریافت تحریک توسط بیماران کاهش یافت.
کاپوگروسو گفت: «این تحریک عمدتاً به عنوان یک فناوری کمکی عمل میکند. با تحریک نخاع، میتوانیم بلافاصله به اتصالات باقیمانده بین مغز و نخاع اجازه دهیم تا کارآمدتر عمل کنند و حرکت بهتری را ممکن سازند.»
محققان اکنون در حال جذب شرکتکنندگان برای یک کارآزمایی بالینی گستردهتر برای ارزیابی اثرات SCS طولانیتر هستند.
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