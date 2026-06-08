به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضوانی، رئیس فدراسیون ورزشهای آبی، با صدور حکمی محمد بیداریان را به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون ورزشهای آبی منصوب کرد.
محمد بیداریان از چهرههای شناختهشده شنا در ایران است که سابقه حضور در رقابتهای المپیک ۲۰۱۲ لندن را در کارنامه دارد و سالها در عرصه ورزش قهرمانی و فعالیتهای مدیریتی ورزش کشور حضور داشته است.
وی سابقهی دبیری هیئت شنای استان تهران را داشته است و در دوره گذشته به عنوان عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک فعالیت کرد و مسئولیت سخنگویی این کمیسیون را نیز بر عهده داشت. همچنین معاونت توسعه ورزش و سلامت شورای عالی استانها از دیگر سوابق اجرایی او به شمار میرود.
رئیس فدراسیون ورزشهای آبی از خدمات هادی بیداریان دبیر سابق این فدراسیون تقدیر کرد.
با حکم رئیس فدراسیون ورزشهای آبی، ملیپوش پیشین شنا و المپین ایران مسئولیت سرپرستی دبیری فدراسیون را برعهده گرفت
به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضوانی، رئیس فدراسیون ورزشهای آبی، با صدور حکمی محمد بیداریان را به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون ورزشهای آبی منصوب کرد.
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