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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۳

انهدام باند سارقان با ۱۳۰ فقره سرقت در شاهرود؛ ۵ متهم دستگیر شدند

انهدام باند سارقان با ۱۳۰ فقره سرقت در شاهرود؛ ۵ متهم دستگیر شدند

شاهرود- فرمانده انتظامی استان سمنان از انهدام باند حرفه ای سارقان سیم و کابل با ۱۳۰ فقره سرقت در شاهرود خبر داد و گفت: در این راستا پنج متهم دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی غروب یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل در شاهرود خبر داد و افزود: در این راستا گشت های انتظامی و پلیس به صورت محسوس و غیر محسوس فعال شدند.

وی با اشاره به اینکه کلانتری ۱۲ بسیج مسئول این پرونده شدند، ادامه داد: اقدامات پلیسی در کمترین زمان ممکن منجر به کشف سرنخ های این ماجرا شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان از انجام هماهنگی های لازم در چند عملیات خبر داد و در توضیحات بیان کرد: در نهایت تمامی اعضای باند در مخفیگاه دستگیر شدند.

حسینی به کشف مقادیری سیم و کابل و تجهیزات انتقال برق در مخفیگاه آن ها اشاره داشت و ادامه داد: پنج متهم پرونده به انجام ۱۳۰ فقره سرقت در شاهرود و استان های همجوار اقرار کردند.

وی از توقیف سه خودرو متعلق به این افراد خبر داد و افزود: این سارقان به مراجع قضایی شاهرود برای ادامه سیر مراحل قانونی تحویل داده شدند.

کد مطلب 6853171

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