انهدام باند سارقان با ۱۳۰ فقره سرقت در شاهرود؛ ۵ متهم دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی غروب یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل در شاهرود خبر داد و افزود: در این راستا گشت های انتظامی و پلیس به صورت محسوس و غیر محسوس فعال شدند.

وی با اشاره به اینکه کلانتری ۱۲ بسیج مسئول این پرونده شدند، ادامه داد: اقدامات پلیسی در کمترین زمان ممکن منجر به کشف سرنخ های این ماجرا شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان از انجام هماهنگی های لازم در چند عملیات خبر داد و در توضیحات بیان کرد: در نهایت تمامی اعضای باند در مخفیگاه دستگیر شدند.

حسینی به کشف مقادیری سیم و کابل و تجهیزات انتقال برق در مخفیگاه آن ها اشاره داشت و ادامه داد: پنج متهم پرونده به انجام ۱۳۰ فقره سرقت در شاهرود و استان های همجوار اقرار کردند.

وی از توقیف سه خودرو متعلق به این افراد خبر داد و افزود: این سارقان به مراجع قضایی شاهرود برای ادامه سیر مراحل قانونی تحویل داده شدند.