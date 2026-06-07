به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین بیتسیاح ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان، در پی اعلام یک فقره تهدید و قدرتنمایی با اسلحه برای یکی از شهروندان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۴ کوت قرار گرفت.
وی افزود: مأموران کلانتری ۱۴ با انجام شگردهای پلیسی و جمعآوری ادله مستند در عملیاتی غافلگیرانه موفق شدند هر چهار متهم اصلی این پرونده را شناسایی و دستگیر کنند.
سرهنگ بیتسیاح تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی و با حکم قاطع قضائی روانه زندان شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان دشتآزادگان در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با هرگونه هنجارشکنی، از شهروندان خواست موارد مشکوک را سریعاً از طریق سامانه ۱۱۰ گزارش دهند.
نظر شما