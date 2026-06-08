ایران پیشگام صید در اقیانوس هند

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ۱۸ خرداد (۸ ژوئن) و گرامیداشت روز جهانی اقیانوس‌ها، سرپرست دفتر صید و صیادی سازمان شیلات ایران با بیان این‌که اقیانوس‌ها زیربنای امنیت غذایی و توسعه پایدار هستند، اظهار کرد: دریاها با پوشش بیش از ۷۰ درصد سطح زمین، نقشی حیاتی در تنظیم اقلیم، تولید اکسیژن و تأمین پروتئین بیش از سه میلیارد نفر در جهان ایفا می‌کنند.

فریبرز رجایی با اشاره به اهمیت اقیانوس هند به عنوان دومین کانون بزرگ صید تون‌ماهیان جهان با تولید سالانه بیش از دو میلیون تن انواع تون و شبه‌تون، گفت: جمهوری اسلامی ایران با دسترسی به سواحل دریای عمان و شمال غرب اقیانوس هند، یکی از کشورهای پیشرو در بهره‌برداری از این ذخایر ارزشمند است.

وی با بیان این‌که ناوگان صیادی کشور سالانه بیش از ۳۵۰ هزار تن انواع «سطح‌زیان درشت» صید می‌کند، تأکید کرد: ایران در حال حاضر رتبه نخست صید تون و شبه‌تون‌ماهیان را در غرب اقیانوس هند در اختیار دارد. این ظرفیت، نقش بسزایی در تأمین مواد اولیه صنایع فرآوری، اشتغال‌زایی در جوامع ساحلی و ارزآوری برای کشور ایفا می‌کند.

سرپرست دفتر صید و صیادی سازمان شیلات ایران بر اهمیت مدیریت علمی و حفاظتی تأکید کرد و افزود: گونه‌های هدف مانند هوور مسقطی، گیدر و تون چشم‌درشت، تحت چارچوب‌های مدیریتی کمیسیون تون‌ماهیان اقیانوس هند (IOTC) بهره‌برداری می‌شوند. رویکرد راهبردی سازمان شیلات ایران، توسعه «صید مسئولانه و پایدار» بر پایه یافته‌های علمی، پایش دقیق داده‌ها و مشارکت فعال در مجامع بین‌المللی است.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های صیادان در آب‌های فراساحل، تصریح کرد: روز جهانی اقیانوس‌ها فرصتی است تا ضمن ارج نهادن به زحمات این قشر پرتلاش، فرهنگ‌سازی برای حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی را تقویت کنیم.

این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: سازمان شیلات ایران با هدف مقابله با صید غیرقانونی و تضمین بهره‌برداری نسل‌های آینده، بر تداوم همکاری‌های ملی و بین‌المللی در مسیر مدیریت پایدار ذخایر و شکوفایی توسعه دریامحور تأکید دارد، چرا که سلامت اقیانوس‌ها، ضامن اصلی امنیت غذایی و پایداری صنعت شیلات است.