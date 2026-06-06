تأکید شیلات ایران بر حفاظت از ذخایر آبزیان و صید پایدار

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ۵ ژوئن، روز جهانی مبارزه با صید غیرقانونی گزارشنشده و تنظیمنشده (IUU Fishing)، سازمان شیلات ایران بر ضرورت تقویت همکاریهای منطقهای و بینالمللی برای حفاظت از ذخایر آبزیان و توسعه صید پایدار تأکید کرد.
سرپرست دفتر صید و صیادی سازمان شیلات ایران با اشاره به تقارن این روز با دهمین سالگرد اجرایی شدن موافقتنامه اقدامهای بندرگاهی (PSMA) گفت: این موافقتنامه بهعنوان مهمترین ابزار بینالمللی برای جلوگیری از ورود محصولات حاصل از صید غیرقانونی به بازارهای جهانی، نقش مؤثری در حفظ ذخایر آبزیان و حمایت از صیادان قانونمند ایفا کرده است.
فریبرز رجایی با استناد به گزارشهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) افزود: سالانه بین ۱۱ تا ۲۶ میلیون تن آبزی به ارزش تقریبی ۱۰ تا ۲۳ میلیارد دلار بهصورت غیرقانونی صید میشود؛ پدیدهای که علاوه بر خسارتهای اقتصادی، تهدیدی جدی برای تنوع زیستی دریایی، امنیت غذایی و معیشت جوامع ساحلی محسوب میشود.
وی با اشاره به اهمیت اقیانوس هند در تأمین بخشی از صید تونماهیان کشور تصریح کرد: مقابله با صید غیرقانونی در این پهنه آبی نیازمند همکاری مستمر کشورهای منطقه، بهرهگیری از سامانههای نوین پایش و ردیابی شناورها و تبادل اطلاعات میان نهادهای مسئول است.
رجایی تاکید کرد: سازمان شیلات ایران در سالهای اخیر با توسعه سامانههای نظارت بر فعالیت شناورهای صیادی، اجرای دقیق مقررات ملی و منطقهای، همکاری با نهادهای نظارتی و مشارکت فعال در سازمانهای مدیریت شیلات منطقهای، گامهای مؤثری در پیشگیری و مقابله با صید غیرقانونی برداشته است.
سرپرست دفتر صید و صیادی سازمان شیلات ایران با گرامیداشت روز جهانی مبارزه با صید غیرقانونی، از صیادان، بهرهبرداران، تشکلهای صیادی و دستگاههای اجرایی مرتبط خواست با پایبندی به اصول صید مسئولانه و حفاظت از منابع آبزی، در صیانت از سرمایههای طبیعی کشور برای نسلهای آینده مشارکت فعال داشته باشند.
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