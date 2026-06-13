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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

افتتاح ۱۰۵ پروژه شیلاتی همزمان با هفته جهاد کشاورزی در سراسر کشور

افتتاح ۱۰۵ پروژه شیلاتی همزمان با هفته جهاد کشاورزی در سراسر کشور

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران از افتتاح و بهره‌برداری ۱۰۵ پروژه شیلاتی در هفته جهاد کشاورزی با هدف تقویت امنیت غذایی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه رستم‌پور، رئیس سازمان شیلات ایران با بیان این که همزمان با ایام هفته جهاد کشاورزی و در راستای تحقق شعار «امنیت غذایی در سایه وحدت ملی و اقتدار ملی»، ۱۰۵ طرح شیلاتی در ۱۹ استان کشور افتتاح و وارد مدار بهره‌برداری می‌شود، گفت: این طرح‌ها با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۴۹۰۰ میلیارد تومان نقش مهمی در توسعه زنجیره ارزش شیلات و افزایش تولید ایفا خواهد کرد.

وی افزود: با بهره‌برداری از این میزان پروژه، ظرفیت تولید محصولات شیلاتی کشور به میزان ۱۰ هزار و ۸۵۳ تن در بخش آبزی‌پروری، ۲۶ هزار تن به تولیدات حوزه صید و صیادی و ۷۸۵ هزار قطعه ماهیان زینتی افزایش خواهد یافت.

رئیس سازمان شیلات ایران تصریح کرد: اجرای این طرح‌ها برای ۱۶ هزار و ۸۰۰ نفر اشتغال مستقیم و برای ۳۱ هزار و ۸۰۰ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌کند و در مجموع حدود ۱۶ هزار خانوار از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

وی افزود: سازمان شیلات ایران با اجرای این طرح‌ها، گامی مهم در مسیر تحقق امنیت غذایی، توسعه پایدار و تقویت اقتدار ملی از مسیر تولید بر خواهد داشت و هدف ما در این مسیر علاوه بر بهبود معیشت ساحل‌نشینان و تولیدکنندگان، افزایش دسترسی هموطنان به پروتئین سالم و باکیفیت است.

کد مطلب 6858796

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