به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، علی درجانی، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی با تشریح دامنه فعالیت‌های این شرکت اظهار کرد: مأموریت اصلی شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی، راهبری و نظارت بر شرکت‌های زیرمجموعه و همچنین، با توجه به در معرض خطر بودن گونه‌های مختلف ماهیان خاویاری، تأمین ذخایر مورد نیاز برای تکثیر و رهاسازی بچه ماهیان در دریای خزر است.

وی افزود: عملیات صید ۱۴۰۴ در چارچوب مأموریت‌ قانونی شرکت مادر تخصصی در صیدگاه‌های فعال شرکت در استان‌های شمالی کشور به طور عمده توسط شرکت‌های صیادی طرف قرارداد و با رعایت استانداردهای مرتبط انجام گرفته است.

وی با اشاره به عوامل مؤثر در افزایش میزان صید تصریح کرد: پرداخت به موقع حق‌الزحمه شرکت‌های صیادی در فصل صید جاری، نقش مهمی در افزایش تحقق رشد بیش از ۱۱ درصدی صید، به‌رغم کوتاه‌تر شدن دوره صید داشته و این رویکرد همچنین موجب نقش‌آفرینی مؤثر شرکت‌های تعاونی پره به صورت صید ضمنی در فصل جاری شده است.

بنابر این گزارش، عملیات صید ماهیان خاویاری در دریای خزر با هدف تکثیر و بازسازی ذخایر این گونه ارزشمند، در فصل صید جاری با رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال گذشته به پایان رسید. این درحالی است که مدت زمان صید در مقایسه با فصل صید پیشین ۱۰ درصد کاهش یافته بود.

فصل صید ماهیان خاویاری از ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۴ آغاز و تا ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ ادامه داشت. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در این بازه زمانی، در مجموع بیش از ۸۶ درصد ماهیان صید شده به مراکز تکثیر سازمان شیلات ایران تحویل داده شده است؛ این نسبت در مقایسه با فصل ۱۴۰۳ معادل ۷ درصد افزایش نشان می‌دهد که حاکی از ارتقای کیفیت ماهیان صید شده توسط شرکت‌های صیادی طرف قرارداد با شرکت مادر تخصصی است.

برنامه صید ماهیان خاویاری مولد برای تغذیه مراکز بازسازی ذخایر هرساله با ابلاغ مصوبه کمیته مدیریت صید شیلات ایران و با هدف تأمین مولدین مورد نیاز مراکز تکثیر برای تولید بچه ماهی اجرا می‌شود. این اقدام در راستای سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی و در راستای حفظ و احیای ذخایر آبزیان دریای خزر و صیانت از گونه‌های در معرض خطر صورت می‌گیرد.

این گزارش می‌افزاید؛ با پایان فصل صید در ۱۰ اردیبهشت سال جاری، شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی تدوین گزارش‌های تحلیلی عملکرد فصل صید را در دستور کار قرار داده و اقدامات لازم برای طراحی و راه‌اندازی سامانه رصد و ارزیابی در فصل آتی را آغاز کرده است؛ اقدامی که می‌تواند به ارتقای شفافیت، پایش مستمر عملکرد و بهبود سیاستگذاری در حوزه صید و بازسازی ذخایر کمک کند.