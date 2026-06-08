اولین کارخانه تولید شکلات خرمای هرمزگان در میناب به بهره برداری می رسد

اسلام بهرامی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیتهای چشمگیر سرمایهگذاری در بخش محصولات کشاورزی و باغی اظهار داشت: شهرستان میناب بهعنوان قطب تولید محصولات باغی و کشاورزی در استان و کشور شناخته میشود، اما در بسیاری از زمینهها نسبت به سایر شهرستانها نیازمند توسعه و پیشرفت است.
وی افزود: این شهرستان با در اختیار داشتن بخش عظیمی از نخیلات استان، میتواند در حوزه سرمایهگذاری بر روی فرآوردههای نخل و خرما، از مزایای قابلتوجهی بهرهمند شود.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان میناب تصریح کرد: با سرمایهگذاری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی یک سرمایهگذار بومی، میناب بهزودی میزبان اولین کارخانه تولید انواع شکلات خرما و فرآوردههای آن در استان هرمزگان خواهد بود.
بهرامی خاطرنشان کرد: این کارخانه که در شهرک صنعتی میناب احداث شده، با ایجاد اشتغال مستقیم برای ۱۰ نفر، انواع فرآوردههای خرما از جمله شیره، سرکه، بستهبندی انواع خرما و تولید محصولات مرتبط را انجام خواهد داد.
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