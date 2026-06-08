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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

اولین کارخانه تولید شکلات خرمای هرمزگان در میناب به بهره برداری می رسد

اولین کارخانه تولید شکلات خرمای هرمزگان در میناب به بهره برداری می رسد

میناب- رئیس جهاد کشاورزی شهرستان میناب از بهره برداری اولین کارخانه تولید شکلات خرما هرمزگان در میناب طی روزهای آینده خبر داد.

اسلام بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت‌های چشمگیر سرمایه‌گذاری در بخش محصولات کشاورزی و باغی اظهار داشت: شهرستان میناب به‌عنوان قطب تولید محصولات باغی و کشاورزی در استان و کشور شناخته می‌شود، اما در بسیاری از زمینه‌ها نسبت به سایر شهرستان‌ها نیازمند توسعه و پیشرفت است.

وی افزود: این شهرستان با در اختیار داشتن بخش عظیمی از نخیلات استان، می‌تواند در حوزه سرمایه‌گذاری بر روی فرآورده‌های نخل و خرما، از مزایای قابل‌توجهی بهره‌مند شود.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان میناب تصریح کرد: با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی یک سرمایه‌گذار بومی، میناب به‌زودی میزبان اولین کارخانه تولید انواع شکلات خرما و فرآورده‌های آن در استان هرمزگان خواهد بود.

بهرامی خاطرنشان کرد: این کارخانه که در شهرک صنعتی میناب احداث شده، با ایجاد اشتغال مستقیم برای ۱۰ نفر، انواع فرآورده‌های خرما از جمله شیره، سرکه، بسته‌بندی انواع خرما و تولید محصولات مرتبط را انجام خواهد داد.

کد مطلب 6854074

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