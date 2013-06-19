برداشت خرما از نخیلات شهرستان میناب آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عباسپور اظهارداشت: برداشت ارقام زودرس خرما شامل رقم آل مهتری از نخیلات میناب آغاز شده است.

وی با بیان اینکه شهرستان میناب رتبه اول تولید خرما در هرمزگان را داراست افزود: سطح زیر کشت نخیلات در شهرستان 12هزار و 195 هکتار می باشد و با عملکرد چهار تن در هکتار پیش بینی می شود که 45 هزار و 140 تن محصول خرما برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی میناب نقاط مهم تولید خرما در این شهرستان را بخش مرکزی، مناطق توکهور، هشتبندی، گوربند، کریان و تلنگ عنوان کرد و خاطر نشان کرد: مزیت های تولید محصول خرما در این شهرستان شامل تازه خوری و فراوری خرما به جهت تولید محصولات شیره خرما، سرکه خرما و انواع فراورده های جانبی است.