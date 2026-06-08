برپایی ۵۰۰ موکب غدیر با پشتوانه مردمی و هیئات مذهبی در استان سمنان

علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن قدردانی از مشارکت گسترده مردم در برنامههای این عید بزرگ اظهار کرد: مهمانیهای کیلومتری غدیر امسال در ۱۴ نقطه استان سمنان برگزار شد و صحنههای کمنظیری از شور، نشاط و دلدادگی مردم به ساحت امیرالمؤمنین(ع) را به نمایش گذاشت.
وی افزود: این رویداد بزرگ مردمی با همراهی هیئات مذهبی، تشکلهای فرهنگی، گروههای جهادی، خیرین و اقشار مختلف مردم برگزار شد و استقبال گسترده خانوادهها از برنامههای پیشبینیشده، جلوهای ویژه به جشنهای غدیر در استان بخشید.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به فعالیت بیش از ۵۰۰ موکب در برنامههای غدیر استان گفت: مواکب مردمی در بخشهای مختلف فرهنگی، پذیرایی، خدماتی، کودک و نوجوان و اجرای برنامههای متنوع فعالیت داشتند و نقش مهمی در برگزاری این جشن بزرگ ایفا کردند.
قنبری حضور پررنگ مواکب خانوادگی را از ویژگیهای شاخص برنامههای امسال دانست و بیان کرد: خانوادههای بسیاری با انگیزه خدمت به مردم و ترویج فرهنگ ولایت در این رویداد مشارکت داشتند و با برپایی مواکب مردمی، فضایی صمیمی و پرنشاط را برای شرکتکنندگان فراهم کردند.
وی ادامه داد: حضور خانوادهها در کنار هیئات مذهبی و گروههای مردمی، نشاندهنده مردمی بودن جشن غدیر و ظرفیت بالای این مناسبت برای ایجاد همبستگی اجتماعی و تقویت پیوندهای فرهنگی در جامعه است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین از اجرای گسترده طرح اطعام غدیر در سطح استان خبر داد و گفت: در جریان برگزاری برنامههای عید غدیر، بیش از پنج هزار پرس غذای گرم میان مردم توزیع شد که با همت خیران، موکبداران و مجموعههای مردمی تهیه و توزیع شد.
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