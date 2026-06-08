تمامی پروازهای کشور تا اطلاع ثانوی لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرد که در پی صدور اطلاعیه رسمی هوانوردی (NOTAM) از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و بسته شدن فضای پروازی غرب کشور، تمامی پروازهای فرودگاه‌های کشور تا اطلاع ثانوی لغو شده و هیچ‌گونه پروازی انجام نخواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، از مسافران درخواست شده است به منظور حفظ نظم، جلوگیری از ازدحام و پیشگیری از بروز هرگونه سردرگمی، تا زمان اعلام شرایط عادی و صدور اطلاعیه‌های جدید از مراجعه به فرودگاه‌ها خودداری کنند.

این شرکت تأکید کرد که هرگونه تغییر در وضعیت محدودیت‌های پروازی، بازگشایی فضای کشور و برنامه زمان‌بندی جدید پروازها، از طریق رسانه‌های رسمی و درگاه‌های اطلاع‌رسانی مراجع ذی‌ربط به اطلاع عموم خواهد رسید.

همچنین به منظور تسهیل عملیات بازگشت حجاج بیت‌الله الحرام، فرودگاه بین‌المللی مشهد مقدس به‌طور موقت برای پذیرش پروازهای بازگشت حجاج اختصاص یافته است. بر این اساس، خانواده‌ها و استقبال‌کنندگان حجاج می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت پروازها و زمان ورود زائران، با واحد اطلاعات پرواز فرودگاه مشهد تماس حاصل کنند.